أ ش أ: بدء القمة المصرية الأردنية العراقية على مستوى وزراء الخارجية بعمان

بدأت مباحثات القمة المصرية الأردنية العراقية، على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث، اليوم، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان.

وتجري المباحثات بين سامح شكري، وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، حيث تأتي المباحثات في إطار الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة.

وكان وزير الخارجية وصل قبل قليل، إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية، وكان في استقباله الوزير أيمن الصفدي.

مؤتمر صحفى بعد إنتهاء المباحثات

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الانتهاء من تلك المباحثات، حيث تهدف آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، والربط الكهربائي والطاقة.

القمة تهدف إلى زيادة التعاون بين الدول الثلاث

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 في العاصمة العراقية بغداد، في حين عُقدت القمة الثانية في 25 أغسطس 2020، في عمّان، وعُقدت القمة الأولى في 24 مارس 2019 .

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.