قبل أيام من انطلاق البطولة في نادي مدينتي.. بدء وصول الفرق المشاركة في كأس العالم للاسكواش إلى مصر

بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للاسكواش في اجراء حصص تدريبية فى نادي مدينتي الرياضي ، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش وليام لويس .

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق النسخة ال 22 من بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022 في مصر ، حيث يستضيف نادي مدينتي الرياضي فعاليات البطولة في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الحالي .

وبدأت وفود الفرق المشاركة في البطولة في الوصول إلى مطار القاهرة ، حيث يشارك 16 منتخبا أجنبيا بالبطولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة .

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعاً ، بالإضافة إلى امتلاك نادي مدينتي لبنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشائها وفق المواصفات الدولية ، ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والقارية والعالمية لمختلف الألعاب الرياضية .

وتأتي استضافة نادي مدينتى الرياضي لبطولة كأس العالم للاسكواش بعد أسابيع قليلة من إستضافة نادي مدينتي للجولف لبطولة السلسلة الدولية للجولف "الاشيان تور" الشهر الماضي، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.