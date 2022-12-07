غدا .. "مجموعة طلعت مصطفى و "مجموعة أزاديا العالمية" يفتتحان 11 علامة تجارية جديدة في أوبن اير مول – مدينتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى - عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك - انها ستفتح غدا الخميس ١١ علامة تجارية جديدة في أوبن آير مول بمدينتي ، بالشراكة مع مجموعة ازاديا العالمية.

وأوضحت أنه سيتم افتتاح مجموعة من العلامات التجارية البارزة المتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والمطاعم والمستلزمات المنزلية ، ليستمتع رواد الأوبن آير مول بتجربة تسوق استثنائية في مجموعة من أشهر العلامات التجارية ، والتي تتضمن: زارا و زارا هوم، أويشو، بول اند بير، كيكو ميلانو، سن غلاس هت، ستراديفاريوس، فيرجن ميجاستور، ماسيمو دوتي، بيرشكا، بول، و قريبا سيتم افتتاح ليفتيز.

وبمناسبة الافتتاح، أعلنت طلعت مصطفى عن إقامة احتفالية كبيرة يوم الجمعة ٩ ديسمبر في الأوبن آير مول ابتداء من الساعة ١.٠٠ ظهرا، تتضمن فعاليات وأنشطة ممتعة للأطفال ( الكاريكاتيور / الرسم على الوجه .... ) ، موكب و عرض لشخصيات مختلفة roaming walkabouts ، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية وحفلات موسيقية شيقة.