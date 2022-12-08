والد «الكساسبة»: أتمنى حضور محاكمة قتلة ابني وأثق في عدالة القضاء البلجيكي

قال صافي الكساسبة، والد الشهيد الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، إنه علم أن السويدي ذوي الأصول العربية أسامة كريم شارك في إحراق ابنه مع تنظيم «داعش» الإرهابي، مبينا أنه شعر بالقهر من مساعدة هذا الشخص لحرق ابنه بعد إعلان الحكومة البلجيكية هذا الأمر.

طالب بدعم العالم لقضيته العدالة

وطالب والد الشهيد الطيار الأردني، خلال استضافته في قناة «العربية الحدث» السعودية مساء الأربعاء، الجميع بالوقوف معنا في القضية حيث مضى 8 سنوات على هذا الأمر ولم يتم الإفصاح إلا الآن، لافتا إلى أنه يريد الحقائق الخاصة بحرق جثة ابنه، مطالبا الحكومة البلجيكية للتعرف على طريق إسقاط طائرة معاذ الكساسبة ومن ألقى القبض عليه، مع ضرورة تحديد عدد الأشخاص والقبض عيهم لأنهم شاركوا في حرق ابنه.

مناشدة لأمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والرابطة الإسلامية

وناشد والد الشهيد الطيار الأردني، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاتحاد الأوروبي ورابطة العالم الإسلامي للوقوف بجانبه لمعرفة حقيقة إحراق ابنه في مشهد مؤلم عام 2014.

وأوضح: «شيء مؤلم إني لا أعرف مكان رفات ابني وأرجو من الحكومة البلجيكية بيان مكان رفاته، وهل فوق الأرض أم في أي مكان للوصول لحقيقة لاستعادة رفات معاذ، وأتمنى أن تسمح الحكومة البلجيكية لي بحضور محاكمة المتهم من أجل معرفة أكثر عن الواقع لأسمع أدق التفاصيل وأطلب من سفير الأردن ببلجيكا محاضرة المحاكمة أيضا، وأناشد الضمير الإنساني وكل العالم دعم قضيتنا».

معاذ يعيش رغم استشهاده

وواصل والد الشهيد الطيار الأردني: «التنظيم الداعشي مجرم، وتلبس باسم الإسلام، وأطالب كل العالم الإسلامي بالوقوف ضد هذا التنظيم المجرم ويجب محاربة أعضاء التنظيم الذين لم يتم التخلص منهم حتى الآن، وأنا أثق في القضاء البلجيكي والعدالة البلجيكية من خلال المجرم المقبوض عليه».

وأكد: «العالم سيقف معي ومع الحق لكشف جرائم هذا المجرم وجرائم داعش، وأي جريمة تحدث ضد الإنسانية لأن معاذ بريء، ويعيش بيننا في كل اللحظات رغم مروة 8 سنوات، فهو يصلي معي ويأكل معي واستنجد به أحيانا، وأسال الله له الخلد في جنات النعيم وأن نقضى على كل التنظيمات الإرهابية في العالم وأناشد العالم مواجهة هذا الإرهاب في كل شبر في الأرض».