أستاذ إعلام بجامعة سعود: الصين أكبر شريك اقتصادي للمنطقة العربية

قال الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، إن القمة الصينية السعودية مهمة، نظرًا لأنها الزيارة الأولى للرئيس الصيني للمنطقة العربية.

الصين هي ثان أكبر اقتصاد في العالم

وأوضح «العنزي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش انعقاد القمة الصينية السعودية بالرياض أن الصين هي ثان أكبر اقتصاد في العالم وتتجه للسعودية باعتبارها تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط، لافتًا لوجود تغيرات مشتركة بين البلدين مثل عضوية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، بالإضافة لعضوية الصين الدائمة لدى مجلس الأمن وثقلها في المجتمع الدولي.

الصين أكبر شريك للمنطقة العربية

وأشار إلى أن الصين ركزت في الفترة الماضية على الجانب الاقتصادي والتنموي وركزت على مبادرات مثل الحزام والطريق مؤكدًا أن الصين هي أكبر شريك للمنطقة العربية.

ولفت إلى أن الصين هي أكبر شريك للمملكة العربية السعودية والخليج خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرًا أن التبادل التجاري وصل بين الصين والسعودية لـ309 مليارات ريال، وفائض التبادل التجاري في صالح المملكة.