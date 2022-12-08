«صوت الأزهر»: تدريس التربية الإسلامية في ألمانيا لمنع التطرف

طرح العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي في الأسواق، والتي تصدر الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999م، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

العديد الجديد من صوت الأزهر

وتناول العدد الجديد لجريدة صوت الأزهر دارسة حديثة لمعهد أبحاث الإرهاب الألماني جاء فيها: «تدريس التربية الإسلامية بالمدارس الألمانية يساعد في حماية البلاد من خطر التطرف الديني.. ويحسن من فرص اندماج المسلمين في المجتمع».

كما جاء في الصفحة الأولى من العدد الجديد لصوت الأزهر عناوين موضوعات جاءت كالتالي:

- وسط إشادة بالأداء الأزهري المشرف: أبناء الأزهر الشريف يحصدون جوائز مسابقة المشروع الوطني للقراءة

- د. محمد الضويني: المشروع يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القارءة وتمكين الأجيال.

- جائزتان تفوق حاضنة رواق الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

- من كلية القرآن الكريم تخريج أول دفعة من مشروع الـ 100 مجاز في القراءات العشر.

مقال شيخ الأزهر

وتم نشر مقال الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر في الصفحة الأولى بعنوان «العقل عصب العقيدة والشريعة والأخلاق».

وجاء بالعدد أيضا الموضوعات التالية:

-المشاركون في احتفالية مناقشة كتاب «محبة وسلام» للأديبة مريم توفيق يؤكدون: جولات الإمام الأكبر الإقليمية والدولية ترسخ لدعائم السلام وتواجه التطرف.

- الأزهر يهدي «الكتاب المسموع» لطلابه من ذوي البصائر.

- الأزهر للفتوى يطلق حوارات موسعة مع كلاب الجامعات والمعاهد العليا بالمحافظات

- بزيادة بلغت 99.5% عن العام السابق: 343 معهدا أزهريا تتقدم للحصول على ضمان جودة التعليم

- تحت عنوان «طلب العلم.. منطلقات وأخلاقيات»: «كبار العلماء» تقعد الملتقى الثالث عشر بمدينة البعوث الإسلامية.

التطاول على دور العبادة

وأفرد العدد الجديد من جريدة صوت الأزهر تقريرا لوحدة رصد اللغة العربية أكدت فيه أن التطاول على دور العبادة ظاهرة متطرفة جديدة على جوجل ماب عبر تغيير أسماء المقدسات الدينية عن طريق وضع لفظ مسيئ بجوارها.

وأكدت وحدة رصد اللغة العربية في تقريرها أن هذا الأمر وراءه تيار متطرف يقف خلفه ولجان إليكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف خبيثة.