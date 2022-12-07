من هو الإمام محمد المهدي العباسي؟..«أول من جمع بين منصبي المفتي وشيخ الأزهر»

تمر اليوم ذكرى وفاة الإمام محمد المهدي العباسي، شيخ الأزهر السابق، ومفتي الديار المصرية، وكان أول من جمع بين منصبي الإفتاء ومشيخة الأزهر معا، واستمر بالإفتاء لمدة أربعين عامًا، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الشيخ محمد المهدي العباسي.

حافظ الشيخ محمد المهدي، على الطريق الذي سلكه والده وجده، وهو طريق العلم، فبدأ في حفظ القرآن الكريم ومتون الفقه والحديث والنحو، وتردد على حلقات العلم، ولزم كبار المشايخ أمثال الشيخ إبراهيم السقا الشافعي، والشيخ خليل الرشيد الحنفي، والشيخ الببتاتي وغيرهم.

تولى منصب مفتي الديار المصرية

وتدرج الإمام محمد المهدي العباسي، حتى تولى منصب مفتي الديار المصرية، بناء على أمر صادر من إبراهيم باشا بن محمد، بتوليه منصب الإفتاء، خلفا للشيخ أحمد التميمي المفتي السابق.

كما تولى رئاسة مشيخة الأزهر في عهد الخديوي إسماعيل، خلفا للشيخ مصطفى العروسي، وظل محتفظا بمنصب المفتي، فكان أول من جمع بين المنصبين، وكان أول حنفيًا يتولى مشيخة الأزهر، خاصة وأنه عادة ما يتولى المشيخة العلماء من أصحاب المذهب الشافعي، وأصبح أصغر من تولى المشيخة في تاريخها المديد.

تنظيم شئون الأزهر

واتخذ الإمام المهدي العباسي، مجموعة من الخطوات لصالح الأزاهرة، منها تنظيم شئون الأزهر الإدارية والمالية، وأعاد لأهل الأزهر ما كان لهم من رواتب شهرية وسنوية، وتشدد في إنفاق أموال الأوقاف على مستحقيها وفق الشروط التي وضعها الواقفون.

ومن بين المهام التي قدمها الإمام محمد المهدي العباسي، هو وضع قانون للتدريس بالأزهر، وكانت تلك الخطوة هي أول خطوة في إصلاح نظم الأزهر، وتطوير الدراسة به، واختيار القائمين على التدريس وفق شروط موضوعية، وكان المعتاد أن للتدريس بالأزهر لمن يجد في نفسه قدرة على التدريس، فإذا أقره شيوخه على هذا بعد حضور دروسه استمر في عمله، وكانت هذه الطريقة ينفذ من خلالها من ليس أهلا للتدريس بفعل المجاملة والتساهل.