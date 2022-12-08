السيسي يلتقي محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي في الرياض

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مساء اليوم في الرياض مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية، الرياض، اليوم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في القمة «العربية - الصينية» الأولى.

يشار إلى أنّ المشاركة تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك؛ لتحقيق المصالح المشتركة.

وتهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.