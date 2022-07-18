عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي رجال أعمال ورؤساء شركات ألمانية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في مائدة مستديرة، اليوم، ببرلين مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.