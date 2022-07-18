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محمود مسلم

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي رجال أعمال ورؤساء شركات ألمانية

كتب:

محمد أبو عمرة
11:37 م | الإثنين 18 يوليو 2022
الرئيس السيسى .. صورة أرشيفية

الرئيس السيسى .. صورة أرشيفية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في مائدة مستديرة، اليوم، ببرلين مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.