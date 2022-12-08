«أمن القليوبية»: والد الطالب المصاب بسبب تحدي تيك توك رفض تحرير محضر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حقيقة إصابة طالب بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور بشلل، وكسر بالنخاع الشوكي، بسبب المزاح مع زملائه وتنفيذ أحد التحديات على «التيك توك» بمواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة وفاة الطالب

وكشف بيان مديرية أمن القليوبية أن الأجهزة رصدت خبرًا متداولًا على أحد المواقع الإلكترونية حول «حقيقة وفاة طالب بمدرسة خاصة دولية بالعبور في بالحي السادس».

وتبين للأجهزة الأمنية من خلال الفحص والتحري أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري وأثناء وجود الطالب بإحدى المدارس الخاصة ومحل إقامته محافظة القاهرة بدائرة القسم عقب انتهاء اليوم الدراسي رفقه بعض من زملائه بذات المدرسة وقيامهم بتصوير مقطع فيديو لهم يتضمن قيامهم برفع الطالب لأعلى وتركه ليسقط أرضا لقياس قوة تحمله، ما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقرى وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

والد الطالب المصاب لم يحرر محضر بالواقعة

وتبين قيام والد الطالب بتحرير إقرار كتابي للمستشفى بعدم رغبته فى إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة وباستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب 3 طلاب أيدوا ما جاء بالفحص، مؤكدين أنه كان برفقتهم أثناء الواقعة 5 طلاب آخرين محددين وأنهم كانوا ينفذون أحد التحديات على «التيك توك» على سبيل المزاح، وبسؤال والد الطالب المصاب ردد ذات المضمون ولم يتهم أحد أو يشتبه في حدوث إصابة نجله جنائيًا.