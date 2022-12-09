في ذكرى رحيل الشيخ عطية صقر.. 15 معلومة عن «مفتي البسطاء»
كتب:
محمد أباظة
11:45 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الشيخ عطية صقر
تحل اليوم ذكرى وفاة «مفتي البسطاء» الشيخ عطية صقر، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى، صاحب السيرة والمسيرة العطرة والسلاسة في الدعوة والوعظ، والذي فارق الحياة في 9 ديسمبر عام 2006.
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير ملامح من حياة الشيخ عطية صقر «مفتي البسطاء».
أبرز المعلومات عن الشيخ عطية صقر
- وُلد الشيخ عطية صقر 22 نوفمبر عام 1914 في قرية «بهنا باي» بالزقازيق.
- أتم حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته عند 9 سنوات، وأتم تجويده عند 10 سنوات.
- التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتخرج فيها عام 1941.
- حصل على شهادة عالمية في الوعظ، وإجازة الدعوة والإرشاد عام 1943.
- عمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف لمدة عامين بعد التخرج، وبعدها انتقل للوعظ بالأزهر الشريف عام 1945.
- عمل مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة عام 1955 خلال عمله بالوعظ، وأصبح وكيلا للإدارة عام 1969.
- عمل مدرسًا بالقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، وأمينا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية، وبعدها مديرًا لمكتب شيخ الأزهر عام 1970.
- قدم الشيخ عطية صقر برنامج «حديث الروح» و«فتاوى وأحكام».
- له جهود كبيرة في نشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير وزار عدد من البلدان حول العالم، قبل تقاعده عام 1979.
- عمل في وزارة الأوقاف بالكويت عام 1972 لمدة 7 سنوات.
إنجازات «مفتي البسطاء»
- عمل مستشارًا لوزير الأوقاف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر، والتي ترأسها بعد ذلك.
- ترأس المركز الدولي للسنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، مع رئاسته للجنة الموسوعة الفقهية بالمجلس.
- انتُخب عضوًا بمجلس الشعب وقتها عام 1984، وعُين بمجلس الشورى بعدها عام 1989.
- له العديد من المؤلفات التي تصل إلى نحو 40 كتابا.
- حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1989.