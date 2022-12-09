السيسي: الدول العربية والصين قدمت للعالم مفهوم الوطنية منذ فجر التاريخ

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للسعودية بسبب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مهنئًا إياها باستضافة القمة الأولى بين الدول العربية والصين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «نعلم جميعا ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارات بلاد ما بين النهرين وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموسا بازغة لترشد الغنسانية في مهدها وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى».

وتابع: «وقد تعززت الشراكة بين شعوبنا وبلادنا مع نهوض الحضارتين العربية والإسلامية، فتلاقتا مع الحضارة الصينية العريقة على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري بما كفل تبادل الأفكار تلاقي الثقافات فقدمت بلداننا منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدول الوطنية بكامل أركانها وتمسكت في سعيها نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والروحي للوجود الإنساني».