السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تونس

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم، في العاصمة الرياض.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية في تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيّد في إدارة الدولة، خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق.

وأكّد الرئيس السيسي حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

من جانبه؛ قال الرئيس التونسي إنّه يعتز بما يربط تونس بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.