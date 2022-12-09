السيسي: الدول العربية والصين خاضت معارك من أجل التحرر الوطني والتنمية والبناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدول العربية والصين خاضت معًا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد، وما زلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي وصولاً إلى التعاون العربي الصيني المثمر من خلال المنتدى العربي الصيني وآلياته المختلفة الذي يجمعنا اليوم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «لقد تأسس التعاون العربي الصيني على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون الجنوب جنوب، وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وُجدت وأينما كانت».

وتابع: «على تلك الأسس يكتسب اجتماعنا اليوم رمزية وأهمية خاصة، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد متغيرات دولية وأزمات عالمية متعاقبة تلقي بتحديات بالغة الخطورة، فأمام التحديات الجسام ترتفع أهمية استدعاء قدرات التعاون الكامنة بين الأصدقاء والأشقاء، خاصةً إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربي والصين».