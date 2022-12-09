مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم.. لجميع الدرجات

تعد مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم، أحد أهم اهتمامات المواطنين أملا في قضاء عطلة في الإسكندرية خلال اليوم أو حتى الأيام المقبلة قبل احتفالات الكريسماس، فالأسعار والمواعيد واحدة في تلك الفترة ولا تشهد أي تغيرات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمتمثلة في عدة درجات.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية الدرجة الأولى

- أول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم عبر «قطار رقم 89» المغادر في 11.15 صباحًا، ووقت الوصول 1.55 ظهراً وتبلغ سعر التذكرة 93.6 جنيه.

– قطار رقم 935 المغادر في 10.30 مساءً، وموعد الوصول 1.05 صباحًا، وسعر التذكرة 130 جنيها.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم

تبرز تفاصيل أخرى في مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم للدرجات الأولى و الثانية المكيفة المتمثلة في الآتي:

– قطار رقم 913، المغادرة في 12.30 مساءً، وموعد الوصول 3.25 مساء، وسعر التذكرة 72.8 جنيهًا الأولى المكيفة و57.2 جنيها للثانية المكيفة.

- قطار رقم 915، المغادرة في 3.35 مساءً، وموعد الوصول 7.25 مساء، وسعر التذكرة 72.8 جنيهًا الأولى المكيفة و57.2 جنيها للثانية المكيفة.