مواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد.. تأخيرات تصل لـ100 دقيقة

كشفت سكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات اليوم للصعيد والتي انطلق بعضها في الصباح الباكر مع تمام الساعة السادسة صباحا وما زال خط الصعيد في انتظار قطارات أخرى تتجه خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم للصعيد، على هذا النحو:

مواعيد القطارات اليوم للصعيد

ووفق السكة الحديد، فإن متوسط التأخيرات على مواعيد القطارات القاهرة - أسيوط مدة 100 دقيقة، أسيوط - أسوان) مدة 50 دقيقة.

- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»

- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

- قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 1903 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

- قطار رقم 87 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

- قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

- قطار رقم 2009 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

- قطار رقم 871 أسيوط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.