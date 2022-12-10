تحذير من 6 طرق منزلية خاطئة لعلاج الحروق.. المعجون والثلج يسببان مضاعفات

أسباب كثيرة تسبب الحروق البسيطة، منها انسكاب الماء الساخن، أو التعرض لنيران الموقد، وفي كل الأحوال يشعر المصاب بألم واحمرار بالجلد وحكة، وقد تصل شدتها في بعض الأوقات لتكوين فقاعات مائية.

ويذكر الدكتور محمد العطار، أخصائي الأمراض الجلدية وجراحات التجميل وعلاج الحروق لـ«الوطن»، أن الأمهات عادة ما يلجأن إلى وسائل علاج تقليدية وغير طبية للحروق السطحية، مما يسبب مضاعفات.

وصفات خاطئة لعلاج الحروق

وبحسب «العطار»، فإن هذه الوصفات البديلة لعلاج الحروق، خاصة للأطفال، أخطر من الحرق نفسها، لأنها تهيّج الجلد وتسبب ألما، وتترك ندوبا وتشوهات، ومن هذه الوصفات:

- الثلج.. عادة ما تضعه الأمهات على الحروق فورا ليسبب إحساس البرودة بالجزء المصاب، لكنه قد يسبب ما يسمى بـ«عضة الصقيع»، أو «حروق الجليد»، حيث تُدمر الأنسجة الملامسة له بشكل مباشر، وتترك بعد ذلك ندبة مكانها، لكن إذا اُضطررنا إلى استخدام الثلج يجب وضعه داخل كيس بلاستيكي سميك أو قطعة قماش خفيفة، لمنع الاتصال المباشر لقطع الثلج مع الأنسجة.

- معجون الأسنان.. يقوم البعض بوضع كمية منه على الحرق، مثل المرهم أو الكريم، ما يسبب تلوثا للحرق والأنسجة الملامسة له.

- السمن البلدي.. يوضع أيضا مثل الكريم على موضع الحرق، وتسبب تلوثا بمكان الحرق وتكون موطنا للميكروبات.

- لف موضع الحرق بشاش.. يسبب ذلك احتباسا حراريا للجلد، وارتفاع درجة حرارته، والشعور بمزيد من الألم، لذا يجب أن يكون الشاش عليه مرهم الحروق، أو استعمال شاش فازلين.

- لف مكان الحرق أو تغطيته بقطن طبي.. القطن الطبي يلتصق بالجلد المحترق ويصعب إجراء غيار على مكان الحرق، لذا يجب استبدال القطن بشاش طبي بالمرهم أو شاش الفازلين .

- تفريغ وفقع الفقاقيع التى تظهر في حروق الدرجة الثانية.. تحتوى الفقاقيع على بلازما من الجسم، وهو سائل غني بكل أنواع العناصر التي يحتاجها الجسم، وتترك مكان الفقع ندبات، لذا يجب أن تُترك كما هي لمنح الجسم فرصة لامتصاصها مرة أخرى أو تشقق الجلد المحيط بها وخروجها بشكل طبيعي.

نصائح طبية لعلاج الحروق

وينصح «العطار» باستعمال مراهم الحروق، مثل «ديرمازين» أو «ميبو» بعد إضافة ماء جارٍ لمدة 10 دقائق بحروق الدرجة الأولى، ولمدة نصف ساعة بحروق الدرجة الثانية، وعند ظهور الفقاعات يجب التوجه فورا لطبيب عند زيادة الألم.