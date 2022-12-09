لاعب تنس تعافى من السرطان لـ«مصر تستطيع»: لا شيء مستحيل

قال أنور الكموني لاعب التنس، وقاهر مرض السرطان، إنه ليس هناك مستحيل في الحياة ولا محاربة مرض السرطان والانتصار عليه.

وأضاف الكموني خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أنه تعرض للإصابة بالسرطان في عام 2007 واكتشف ذلك عندما شعر بالإجهاد الشديد خلال بطولة دولية في مقدونيا، مردفا: «كل يوم اتخذت خطوة إلى الأمام واستغرقت نحو 7 سنوات حتى أعود إلى وزني الطبيعي مرة أخرى لممارسة الرياضة».

وتابع الكموني: «تمسكت بالأمل خلال محاربتي لمرض السرطان طوال 7 سنوات كاملة، واعتقدت أن يوم سفري للإسكندرية لإجراء عملية زرع نخاع هو اليوم الأخير لي في الحياة، وعندما أصبت بهذا المرض اللعين، كنت أخرج لمدة ساعة يوميا، وبدأت أشعر أنني يجب أن أخرج من التفكير في المرض والموت، وأهم شيء في محاربة المرض هو الابتعاد عن الصعبانيات لأنها تضر المريض وتؤذيه نفسيا، ويجب الاستمتاع بالحياة».