يدشنها البابا تواضروس اليوم.. 8 معلومات عن كنيسة العذراء الجواهر بالإسكندرية

يدشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بشارع الجواهر بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، والتي تعد ضمن خطط البابا لتدشين كنائس الكرسي المرقسي في الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن كنيسة العذراء بشارع الجواهر بالإسكندرية، المقرر تدشينها بيد البابا تواضروس، وفقا لما أعلنته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

تاريخ كنيسة العذراء مريم بشارع الجواهر بالإسكندرية

- كانت كنيسة العذراء مريم بشارع الجواهر بالإسكندرية عبارة عن فيلا مكونة من طابقين الأول حضانة، والآخر كنيسة تقام فيها الشعائر والطقوس الدينية.

- حصلت على تصريح في عام 2006، بإقامة الشعائر الدينية، بينما يعملون حاليا على أخذ إجراءات التقنين.

- جرى ترميمها واستكمال إنشائها بالكامل في عهد البابا تواضروس الثاني، وأصبحت حاليا عبارة عن 5 طوابق.

الجانب الإنشائي للكنيسة

- مبنى الكنيسة مكون من 5 طوابق، وبها 4 مذابح على أسماء مذبح «مارجرجس، والعذراء والملاك روفائيل، ومارمينا والبابا كيرلس، والأنبا إبرام».

- الطابق الأرضي يضم كنيسة وفناء على مساحة 700 متر.

- تضم معمودية على مساحة 140 متر.

- الأدوار الأخرى تضم قاعة مناسبات وعزاء، بالإضافة إلى خدمة تربية كنسية صباحية، ودور مخصص لخدمات مدارس الأحد.

- الكنيسة تخدم 1300 أسرة مسيحية من مناطق سموحة والجواهر وعزبة سعد ومنشأة النزهة.