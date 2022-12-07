تشييع جثمان الأنبا داود أسقف المنصورة بحضور البابا تواضروس

وسط دموع الآلاف من محبي وأبناء شعب الكنيسة، شيع الآلاف من الأقباط الأرثوذوكس، جثمان الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أداء صلوات التجنيز بمقر كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمنطقة السكة الجديدة بمدينة المنصورة.

وجرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بالقبر الذي جرى تجهيزه بمقر الكاتدرائية، الذين توافدوا منذ الصباح للمشاركة في أداء صلاة التجنيز لتوديعه إلى مثواه الأخير وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات التجنيز على الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها والذي وافته المنية أمس عقب صراع طويل مع المرض.

تكليف الأنبا صليب بإيبارشية المنصورة مؤقتا

وأعلن البابا تواضروس الثاني، في ختام كلمته التي ألقاها عقب أداء صلاة التجنيز على الراحل، تكليف الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية وتوابعها بمحافظة الدقهلية بترأس إيبارشية المنصورة لحين تعيين أسقف جديد خلفا للأنبا داود.

حضر أداء صلاة التجنيز الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية الأسبق، اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، ورئيس قطاع الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية، ووفد ممثلا عن مديرية أوقاف الدقهلية والأزهر الشريف والأحزاب السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأت صلاة التجنيز بوضع جثمان الأنبا داود لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل محبيه وأبناء شعب الكنيسة، وسط حضور كبير من الأقباط والمسلمين وعدد من التنفيذيين والشعبيين.

كانت ايبارشية المنصورة، قد أعلنت أمس، وفاة الأنبا داوود، أسقف المنصورة وتوابعها، وتنظيم قداس إلهي لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.