طفرة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.. سكن لكل مواطن وفرص عمل وحماية اجتماعية

تشهد مصر مرحلة جديدة من الحياة السياسية ترفع فيها شعار حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال انتهاج خطوات، خلال السنوات الماضية، حققت إنجازات وطنية مهمة وكثيرة فى شتى المجالات، خاصة حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس «الجمهورية الجديدة» أن تبدأ حقبة جديدة فى تاريخها بتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد جميع جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وقالت هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة «حياة كريمة»، لـ«الوطن»، إن الأمم المتحدة أجابت عن سؤال حول حقوق الإنسان، موضحة أنها الحق فى الحياة والحق فى تقرير المصير والحق فى التنمية والحق فى الصحة والغذاء والمياه والصرف الصحى والحق فى السكن اللائق، مؤكدة أنها تتأثر بسبب التغيرات المناخية.

وأوضحت «جلال» أن نشاطات «حياة كريمة» تطبّق كل حقوق الإنسان فى الريف المصرى، لافتة إلى أنهم انتهوا من مرحلة تجريبية وجارٍ الانتهاء من الخطوات الأخيرة للمرحلة الأولى للمبادرة، التى شملت 4658 قرية تابعة لـ175 مركزاً ومنتشرة فى 20 محافظة بتكلفة تفوق 800 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المبادرة عملت على جميع الحقوق التى أقرت الأمم المتحدة بأنها الأكثر تضرّراً، وتأثراً من التغيرات المناخية.

هند جلال: «حياة كريمة» تعمل على 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة

وأضافت أن «حياة كريمة» عملت على 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنهم عرضوا فكرة المبادرة على شباب العالم خلال منتدى شباب العالم، وكذلك عرضوا تجربة «حياة كريمة» فى قمة المناخ «COP27» بالمنطقة الخضراء، التى انعقدت فى شرم الشيخ، مؤكدة أن الآراء اتفقت على أنه لا توجد دولة شهدت مبادرة تنموية، مثل مبادرة «حياة كريمة».

أحمد عثمان: المبادرة بوابة تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

وقال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق أكبر مشروع تنموى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى، وخدمة نحو 60 مليون مواطن بتوفير حياة كريمة ولائقة وتحسين الخدمات وتوفير المدارس والمستشفيات والمجمعات الخدمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات المختلفة، بما يحقّق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وقال عصام شيحة، عضو «القومى لحقوق الإنسان»، إن أهمية حقوق الإنسان تكمن فى الحفاظ على جوهر الكرامة والإنسانية بشكل عام وتحقيق بيئة يستحقها الإنسان ويستطيع أن يعيش بها بالشكل المناسب اللائق به، مؤكداً أن مبادرة «حياة كريمة» التى تخدم عدة ملايين من المصريين، وتمثل أحد الأمثلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تلبية الكثير من الحقوق، مثل الحق فى الصحة والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق التى تعمل مبادرة حياة كريمة على تنفيذها للمواطنين.