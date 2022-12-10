البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بالجواهر في الإسكندرية (صور)

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بشارع الجواهر بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، وسط أجواء مفرحة بحضور شعب الكنيسة، بالإضافة إلى الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هيرمينا، أسقف شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون، أسقف غرب الإسكندرية، والقمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة.

ودشن البابا جميع مذابح كنيسة العذراء بالجواهر التي جاءت بأسماء مذبح مارجرجس ومذبح العذراء والملاك روفائيل ومذبح مارمينا والبابا كيرلس ومذبح الأنبا إبرام، بالإضافة إلى الأيقونات وحامل الأيقونات بالكنيسة ومعمودية الكنيسة.

البابا تواضروس: تدشين الكنيسة بمثابة عيد ميلادها

وقال البابا تواضروس خلال كلمته على هامش التدشين اليوم، إن يوم تدشين الكنيسة يكون بمثابة شهادة ميلاد للكنيسة، ويوم التدشين تكون كل الصلوات مميزة، حيث أن معظم الصلوات مأخوذة من صلوات تدشين هيكل سليمان في العهد القديم.

وأوضح أن التدشين يمر بثلاث خطوات، وهي مجموعة من الطلبات، ومعها يبدأ رشم المذبح بعلامة الصليب بدون زيت ميرون، «لنكمل حياتنا بكل بر ولمغفرة الخطايا لنقي عقلنا الأفكار الجاهلة، ونرشم المذبح بعلامة الصليب 7 مرات بعلامة الصليب بدون ميرون ونقول أمين استجب يارب وليكن كقولك».

أسماء مذابح كنيسة العذراء بالجواهر

وتابع: ثم نرشم المذبح بزيت الميرون ونقول اسم المذبح ومكان الكنيسة ونصب زيت الميرون، وهنا نخصص المذبح على اسم القديس لإقامة الذبيحة، ونقول مرد هللويا دليل على الفرح، ونقول اسم القديس الذي سمي على اسمه المذبح، وهنا القديسين تحضر.

واستكمل: اليوم ندشن ثلاثة مذابح، المذبح البحري على اسم البابا كيرلس والقديس مارمينا، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا إبرام، والمذبح السفلي بالكنيسة على اسم مارجرجس.

تدشين أيقونات كنيسة العذراء بالجواهر في الإسكندرية

وأشار إلى تدشين الأيقونات الشرقية وأيقونة ضباط الكل، والأيقونات الموجودة بصحن الكنيسة، وحامل الأيقونات، ويعتبر يوم التدشين اليوم هو العيد المحلي للكنيسة، فكل كنيسة لها عيد خاص بها يعتبر بمثابة عيد ميلاد الكنيسة.

البابا تواضروس: الكنيسة تساهم في بناء الإنسان

واختتم البابا تواضروس كلمته قائلا: «نشكر كل من تعب في هذا العمل، نشكر آباء الكنيسة وكل من يعمر الكنيسة، وأكيد كلنا حلمنا بوجود الكنيسة حتى صارت حقيقة، لتكون الكنيسة موضع فرح يرفع فيها اسم الله، فالكنيسة مؤسسة مثلها مثل مؤسسات كثيرة في الدولة تساهم في بناء الإنسان وتنشئة المواطن المصري ليكن المجتمع ناجحا».