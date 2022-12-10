رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير العمران في السويس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع تطوير العمران بالسويس، الذي يتضمن مناطق مساكن ناصر بمنطقتي الملاحة، والغريب، بمسطح 30 ألف متر مربع في محافظة السويس.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح لأعمال التطوير، والتي تضمنت دهان واجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحي وتغيير وسائل تغذية المياه، واستحداث الارضيات من الإنترلوك، ورصف المحاور الرئيسية.

واشتملت الأعمال أيضًا على تطوير وتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بإجمالي مسطح 250 مترًا مربعًا، وإنشاء ساحات انتظار بإجمالي مسطح 2500 متر مربع.