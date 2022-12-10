مدبولي يستهل جولته في السويس بافتتاح مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لمحافظة السويس، في مستهل جولة يجريها لتفقد مشروعات المحافظة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بافتتاح المبني الجديد لمحافظة السويس، والذي يضم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعدد من المكاتب التابعة لديوان عام المحافظة.

واستمع مدبولي، لشرح من القائمين على المركز التكنولوجي، الذي يتضمن تقديم خدمات شباب الخريجين، والإسكان، والبيئة، والأملاك، وخدمات جماهيرية، والتخطيط العمراني، وخدمات قانونية، وخدمات المستثمرين، وبوابة الشكاوى الحكومية، وخدمات السداد.

يأتي تطوير وميكنة المركز التكنولوجي، والادارات الخلفية بالديوان العام للمحافظة، بما يتيح إمكانية استخراج تقارير ومؤشرات أداء فيما يخص الادارات المذكورة بالديوان العام او الاحياء التابعة للمحافظة ومتابعة العمل بها وايضا استخراج تقارير فيما يخص جميع متحصلات الديوان والاحياء التي تم تحصيلها من المواطنين المتقدمين بطلبات الى المراكز التكنولوجية.

وقال القائمون على التطوير، لرئيس الوزراء، إنه بمثابة رابطة العقد، بما يمكن من استكمال ميكنة وتطوير كل المديريات والهيئات تحت مظلة المحافظة، واكتمال الترابط الاكتروني بينهم تسهيلا للمواطن في عملية استيفاء المستندات من الجهات الاخرى دون الحاجة إلى الذهاب اليها، وذلك ضمن رؤية محافظة السويس نحو التطوير طبقا لرؤية الدولة 2030 نحو الحكومة الرقمية.