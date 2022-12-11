مستثمرون أجانب يتسلمون قطع أراضي في منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية

استقبل رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية اليوم عددا من المستثمرين الأجانب، وذلك لانهاء تسليمهم قطع الأراضي الخاصة بهم بمنطقة الـ108 أفدنة بالمنطقة الصناعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الاستثمار والمستثمرين وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال توفير فرص استثمارية بكافة المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم ومساندة المستثمرين وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وقال الدكتور مصطفي عنان، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، إنه استقبل عددا من المستثمرين الاجانب وإنهاء تسليمهم قطع الأراضي الخاصة بهم، وذلك في إطار ضرورة العمل الجاد من قبل جميع اجهزة المحافظة لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

عنان: تعاون فعال لسرعة تنفيذ مشروعات المستثمرين

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع المستثمرين لسماع شكاواهم ومقترحاتهم، وأنه يوجد تعاون فعال لسرعة تنفيذ مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيما هو قائم وتذليل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجههم، مؤكدا على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على أرض الدقهلية وانشاء مصانع متعددة بهدف زيادة الناتج القومي.