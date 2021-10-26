محمد فريد: البورصة شهدت دخول مستثمرين أجانب عقب إلغاء قانون الطوارئ

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن جلسة اليوم الثلاثاء في البورصة، شهدت دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب لأول مرة، بعد أول يوم من إلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقانون الطوارئ، حيث تم شراء عدد كبير من الأسهم خاصة التي تدخل ضمن مؤشر البورصة الرئيسي، موضحا أن أي مستثمر يدخل البورصة في الوقت الحالي، قد قرأ عن إلغاء حالة الطوارئ، ورد فعل هذا الأمر كان إيجابيا على البورصة.

دخول مستثمرين جدد للبورصة

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن منتصف جلسة اليوم شهد ارتفاعا في الأسعار بعد شراء عدد من المؤسسات الأسهم ودخول مستثمرين جدد.

تحرك غير اعتيادي في البورصة

وتابع رئيس البورصة المصرية: «شهدنا تحركا غير اعتيادي وبداية الجلسة كان فيه ارتفاع في المؤشرات، لأن قرار إلغاء الطوارئ كان قرارا تاريخيا، وطرح إي فاينيس بـ 5.8 مليار جنيه مصري كان أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية، وكل ده هيخلي في توقعات إيجابية للبورصة في الفترة المقبلة».

نتائج قرار السيسي على البورصة

وارتفعت مؤشرات البورصة اليوم، في أول الجلسات عقب قرار السيسي بإلغاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد، حيث ربح رأس مال البورصة السوقي في الدقائق الأولى من التعاملات نحو 4.8 مليار جنيه، وسط دخول قوي من المستثمريين الأجانب والعرب للسوق.

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11262 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13503 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4414 نقطة.