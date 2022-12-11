وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» تعمل وفق منظور اقتصادي بعيدا عن السياسة

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن مجموعة «أوبك بلس» حريصة على الحد من تقلبات الأسواق، لافتا إلى أن المنظمة تعمل وفق منظور اقتصادي بعيدا عن الشأن السياسي.

نجاح «أوبك بلس»

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال تصريحات نقلتها قناة «العربية» السعودية الإخبارية، صباح اليوم الأحد: «أوبك بلس نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا، وتجاوزت الكثير من الضغوط، وتضع الحفاظ على السوق بالمقام الأول، ولديها برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة».

مبادرة لتوفير طاقة الهيدروجين وتصديرها

وتابع وزير الطاقة السعودي: «التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس، كما أن المملكة تريد أخذ زمام المبادرة في توفير طاقة الهيدروجين وتصديرها».