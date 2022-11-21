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وزير الطاقة السعودي: لا صحة لزيادة إنتاج النفط

كتب:

عمرو حسني
07:51 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
وزير الطاقة السعودي

وزير الطاقة السعودي

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إن الخفض الحالي لإنتاج النفط والذي يقدر بمليون برميل من قبل منظمة أوبك، سيتمر حتى نهاية عام 2023، نافيا بشكل قاطع التقرير التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي «أوبك+» زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

استعداد دائم للتدخل

وأضاف الوزير السعودي، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»: «إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب فنحن دائمًا على استعداد للتدخل».

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