مجلس الشيوخ يناقش طلبا عن خطة الدولة بشأن نتائج قمة المناخ COP27

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، طلبا قدّمته النائبة نهى زكي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة الخاصة بنتائج قمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة.

توفير التمويل للدول النامية

وقالت النائبة، إنّ هناك تعهّدات على الدول المتقدمة في مؤتمرات المناخ السابقة، بتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، جاءت في ضوء اهتمام الدولة بالالتزام السياسي والعمل لتنفيذ التوصيات الدولية في شأن مواجهة التغيرات المناخية.

الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وأضافت زكي، أنّ مصر نجحت في المؤتمر من خلال إلزام الدول الأعضاء بتعهداتها نحو الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.