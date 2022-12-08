مجلس الشيوخ يتفقد مراحل العمل لمقره بالعاصمة الإدارية

زار المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين عام لمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، مقر الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل.

واستمع الأمين العام، خلال الجولة لشرح تفصيلى حول سير العمل في المبنى الجديد وقاعته الرئيسية وكذلك القاعات الملحقة بها، كما اطلع على مستجدات الموقف الإنشائي للمبني

يذكر أن مبنى مجلس الشيوخ يقام على مسطح إجمالي 33000 ألف م2 ويتكون من أرضي و3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نواب وصالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والاعلاميين والصحفيين وقاعة اجتماعات.

كما يضم المبنى، عددا من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة، وتنفذه شركة المقاولون العرب.