«القاهرة الإخبارية»: ناقلات النفط تتكدس بالبحر الأسود بسبب شهادات التأمين

قال عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنقرة، إنّ اكتظاظ ناقلات النفط في البحر الأسود بالمضائق التركية، جاء بعد قرار تركيا طلب شهادات تأمين مناسبة على السفن التي تجتاز مضائقها.

تركيا لم تتحمل أي إخطار تنجم عن أي حوادث

وأضاف «أحمد»، في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنّه بحسب بيان المديرية العامة للملاحة البحرية المرتبطة بوزارة البنية التحتية والطاقة التركية، قالت إن تركيا لم تتحمل أي إخطار تنجم عن أي حوادث تحصل بالسفن في أثناء مرورها في مضائقها، وهذه الأخطار قد تصل إلى كوارث، لذلك تركيا تطلب تأكيدًا للتأمين على هذه السفن.

19 سفينة حتى الآن تجتمع عند مضائق تركيا

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ السفن التي تجتمع اليوم على أبواب مضائق تركيا يبلغ عددها 19 سفينة حتى الآن، 15 سفينة تابعة للأسطول اليوناني وواحدة للأسطور التركي، وأن هناك 3 سفن قدموا التأمينات أو تأكيد المطلوب على التأمين عبروا المضائق التركية.