عودة فريق عمل «التجربة المكسيكية» من تركيا لاستكمال التصوير في القاهرة

يواصل المخرج شادي علي، تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم «التجربة المكسيكية»، إذ يتبقى له يومان فقط بالقاهرة، وينتهي من تصوير العمل كاملًا، تمهيدًا لطرحه منتصف العام المُقبل.

عودة فريق عمل التجربة المكسيكية من تركيا

وعلمت «الوطن»، أنّ فريق العمل عاد من تركيا قبل أيام، بعد تصوير المشاهد الخارجية هناك، ومن المُفترض استناف تصوير المشاهد المتبقية في القاهرة على مدار يومين فقط، إذ أنّ الفيلم جرى تصويره بين مصر وتركيا.

وفيلم التجربة المكسيكية بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلى عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، من إخراج شادي علي، منتج منفذ هاني عبدالله.

بيومي فؤاد يُشارك في مسلسل رمضان كريم 2

وفي سياق متصل، يُشارك الفنان بيومي فؤاد في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل رمضان كريم 2، ويعد هذا الظهور الأول له داخل العمل بينما لم يسبق له التواجد بالجزء الأول.

ويظهر بيومي فؤاد، داخل الأحداث بشخصية أحد سكان الحارة، متزوج من بدرية طلبة، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية داخل الحارة، وتظهر هي الأخرى كضيف شرف في الجزء الجديد.

أما المخرج شادي علي، ينتظر طرح فيلمه الجديد «اتنين للإيجار» بطولة الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، في دور العرض، بعد بدء انطلاق الحملة الإعلانية له مؤخرًا، والكشف عن البرومو الدعائي وكذلك بوستر العمل.

ويضم فيلم «اتنين للإيجار»، عددًا من ضيوف الشرف، وهم: رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.