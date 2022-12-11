الحبس عامين لمتهم بانتحال صفة والنصب على المواطنين في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالحبس عامين لشخص لانتحاله صفة وقيامه بالنصب على المواطنين، في منطقة شبرا الخيمة.

وأحالت جهات التحقيق بالقليوبية المتهم في القضية رقم 32925/ 2022 جنح ثان شبرا الخيمة، ويُدعى «هاني ف ص»، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، وكذلك انتحال صفة، إلى المحاكمة.

المتهم مارس النصب والاحتيال

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استولى على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، زكي مصطفى زكي حسن، وانتصار لطفي عبد الوهاب، وأحمد زكي مصطفى، ومايكل فارس غالي إسكندر، وعبد الحميد محمد عبد الحميد عطية، ومحمد عيسى محمد السيد، وعمرو رمضان محمد محمود، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود ربح وهمي على النحو المبين بالأوراق.

شبكة علاقات ونفوذ

وأكد الضحايا أمام المحكمة، أن المتهم عمل في مجال النصب والاحتيال، بادعائه أن وله علاقات ونفوذ تُمكنه من تسهيل الإجراءات، والحصول على وظائف عمل بالعديد من الهيئات الحكومية، كما تمكن من خلال انتحال الصفة، من الحصول على مبالغ مالية قدرت بمئات الآلاف من عشرات المواطنين، ووعدهم بالحصول لهم على وظائف داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أو تعيين ذويهم بأماكن مرموقة داخل الدولة، على عكس الحقيقة، كما عمل في مجال بيع الأراضي والعقارات، ليمتد نشاط احتياله راغبي الحصول على الشقق السكنية، بمحيط مركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.