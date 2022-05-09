جنايات بنها لـ أمين شرطة قتل شقيقين: السلاح لحماية الناس وليس إرهابهم «فيديو»

وجه المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، رسالة شديدة اللهجة لأمين شرطة متهم بقتل شقيقين بسلاحه الميري في شبين القناطر، في مشاجرة نشبت بينهم بسبب مخالفة مرورية حررها المتهم لأحد معارف المجني عليهما، فحاولا إثنائه عن ذلك لكنه أطلق عليهما الرصاص وقتلهما.

وقال فيها «لقد ارتكبت فعلا بسبب انفلات أعصابك، والسلاح الميري في عهدتك لحماية الناس وليس إرهابهم»، ولذا قررت المحكمة معاقبة المتهم بالإعدام شنقا.

ورود الراي الشرعي بإعدام المتهم

وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، بإعدام أمين الشرطة قاتل الشقيقين في شبين القناطر بسبب مخالفة مرورية، بعد ورود رأي فضيلة مفتى الجمهورية بالرأي الشرعي في إعدامه، حيث أحالت المحكمة المتهم في جلسة سابقة أوراق المتهم لفضيلة المفتي للتصديق على الإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد محمود البريري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر ومحمد صبحي إبراهيم وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد جمال طايل وعلي رضا القلشي.

محامو المجني عليهما: حكم رادع

وقال وائل ذكري وعيد حسان محاميا المجني عليهما لـ«الوطن»، إن أسرة المجني عليهما استقبلت الحكم بسعادة غامرة، مؤكدين أنه القصاص العادل ضد المتهم الذي لم يكن أمينا على سلاحه الميري، واستخدمه ضد مواطنين عزل كل ذنبهما أنهما تدخلا لإثنائه عن تحرير مخالفة مرورية لأحد معارفيهما.

وأضافا المحاميان، أن القضاء قدم اليوم فصلا جديدا من التأكيد على أننا في دولة القانون، بعدما اقتصت المحكمة للمجني عليهما، مشيرين إلى أن الحكم هدأ من غليل أهل المجني عليهما.

وذكرا، أن ما ارتكبه أمين الشرطة حادث فردي، وأفراد الشرطة جميعهم يقوموم بحماية المواطنين في كل الأحيان.

تفاصيل قتل أمين شرطة لشقيقين في مشاجرة

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص.

وانتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية إلى المكان وتمت السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي، وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان «نوى» لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لإحدى السيارات المارة بالمنطقة، فتدخل كل من «يسري.م» وشقيقه «سالم.م» أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوى بجوار محطة القطار.

وحاول أحدهما منع المتهم من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم، فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما، وتم نقلهما للمستشفى وفارقا الحياة.