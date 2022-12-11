«برافو يا أسود».. فنانو المغرب يحتفلون بتأهل منتخبهم لنصف نهائي المونديال

احتفل عدد من النجوم المغاربة بصعود منتخب بلادهم إلى الدور نصف النهائى فى مونديال قطر 2022، حيث يعتبر أول منتخب عربى وأفريقى يصل إلى نصف نهائى كأس العالم، وحضرت الفنانة سميرة سعيد فى استاد «الثمامة» المباراة التى صعدت بها المغرب بعد فوزها على منتخب البرتغال بهدف نظيف.

ونشرت عبر حسابها على «تويتر» مقطعاً من أغنيتها التى طرحتها خصيصاً لدعم المنتخب المغربى، معلقة: «الحلم أصبح حقيقة، انتصار تاريخى عظيم، أشعر بالفخر كونى مغربية، عربية، تنتمى لهذا الوطن الكبير، ودائماً الرياضة والفن يوحدان القلوب والشعوب، برافو أسود الأطلس».

كما وجدت الفنانة سلمى رشيد فى الملعب، وهى ترتدى علم المغرب، بحسب الصورة التى نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «إلى نصف نهائى كأس العالم برافو يا أسود».

وعبرت الفنانة جنات عن سعادتها الغامرة بتأهل منتخب المغرب، مؤكدة أنها لم تكن تتابع كرة القدم قبل كأس العالم 2022، ولكنها بدأت تحبها بعد متابعة مشوار منتخب بلادها فى كأس العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «الحياة اليوم»، متابعة: «المغرب تكتب التاريخ فى كأس العالم وتحقق إنجازاً تاريخياً.. وإن شاء الله نفوز».

بينما قال الفنان عبدالفتاح الجريني، إنه توقع فوز منتخب بلاده على البرتغال، مشيداً بلاعبى منتخب بلاده، وذلك فى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، متابعاً: «شكراً لكل اللاعبين والمدرب، والجمهور جوه الملعب وبره الملعب بالآلاف يشجعون ليل نهار».

بينما احتفل سعد لمجرد بمقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يقبل العلم المغربى معلقاً: «هذا الفيديو كان جاهزاً قبل المباراة، فضلت أن نشاركه معكم بعد هذا الفوز الساحق لأسودنا، ربى كبير والفرحة مقادانا.. مبروك أسود الأطلس».

ونشرت المغنية أسماء لمنور مقطع فيديو لهدف فوز المغرب على البرتغال عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «على كمية الفرح اللى دخلت قلبنا، الله يجازيكم بخير ويجعلها صحة وعافية، قلبى لا يحتمل كل هذه السعادة»، ووجدت دنيا بطمة بين الجمهور لمشاهدة المباراة التى جاءت نتيجتها لصالح منتخب بلادها، ونشرت مقطع فيديو وهى تحتفل بالفوز بين الحضور، معلقة: «أحسن مشاهدة مع ولاد بلادى، مبروك علينا رفعتوا راسنا يا أسود».