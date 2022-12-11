خالد الجندي عن احتفال لاعبي المغرب مع أمهاتهم: أعطوا قيمة أخلاقية للعالم

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، باحتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب فوزهم على البرتغال أمس، قائلا: «قدموا فريقا أعطى قيمة أخلاقية كانت المجتمعات في حاجة إليها، والعالم بأسره هي بر الوالدين».

طلب البركة ونفحات الدعاء

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أنه إذا تناقلت الأخبار وشاهدت الصور وتتبعت أخبار مباريات المنتخب المغربي ستجد أن الشباب المغربي يحرصون على وجود آبائهم وأمهاتهم معهم في المباريات طلبا للمدد والبركة ونفحات الدعاء والدعم النفسي.

وتابع: «وما أجمل هذا المشهد الذي ما إن فرغت المباراة إلا وجرى كل واحد منهم يجري على أمه وهذا يجري على أبيه، وهذا يقبل قدم والده ورأسه، وهذا يقبل رأس أمه، هكذا رأيت نشرات الأخبار وتعليقات السوشيال ميديا».

الجندي: دروس كثيرة مستفادة من أخلاقيات لاعبي المغرب مع أمهاتهم

وواصل: «هذه أخلاقيات كنا ننتظرها ويبثها العلماء والتربيون في نفوس الناس، فإذا بشباب انتزعوا راية الدعوة ونشر الخلق ولو عن طريق كرة القدم، حيا الله جهودهم وبارك الله في لاعيبهم».

وأردف: «دروس كثيرة تحتاج لإعادة نظر في طريقة إسعاد الآخرين والطاقة الإيجابية ووجود ما هو يسمى الغالي والنفيس، وكيف يتم استغلال الرياضة في إعلاء الروح الطيبة بين الجماهير وجمع الأمة العربية في هذه الفرحة والسعادة».