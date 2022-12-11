عراقة فرعونية ومجد للأسود.. مصر تسجل أول مشاركة عربية في مونديال 1934 وختامها مسك بصعود المغرب لنصف نهائي «قطر»

سجل عريق يملكه العرب ببطولة كأس العالم بشكل عام، وتاريخ جديد بصفة خاصة يكتب فى قطر 2022، الفراعنة سبقوا الجميع فى المشاركة، ونجوم منتخب المغرب كتبوا لـ«أسود الأطلس» أسماءهم بأحرف من ذهب، بالتأهل لنصف نهائى المونديال كأول منتخب عربى وأفريقى يحقق هذا الإنجاز فى نسخة شاركت بها 4 منتخبات عربية هى المغرب وتونس والسعودية، والبلد المستضيف قطر.

منتخب مصر سجل مشاركته فى بطولة كأس العالم 3 مرات، وكانت البداية فى نسخة مونديال 1934 بإيطاليا كأول منتخب عربى يصل إلى الحدث العالمى، وخسر خلالها أمام المجر برباعية مقابل هدفين، وسبقت مصر الجميع بتسجيل عبدالرحمن فوزى هدفين فى البطولة، وفى نسخة 1990 بإيطاليا أيضاً، وقع الفراعنة فى المجموعة السادسة بجانب إنجلترا وأيرلندا وهولندا، حيث تعادل فى الجولة الافتتاحية أمام هولندا بهدف لكل فريق، حيث سجل مجدى عبدالغنى هدفه الشهير من ضربة جزاء، ثم سجل تعادلاً جديداً فى الجولة الثانية مع أيرلندا، وفى الجولة الثالثة خسر أمام إنجلترا بهدف دون رد، ليستقر فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين.

وكانت المشاركة الأخيرة لمنتخب مصر فى كأس العالم روسيا 2018، ووقع فى المجموعة الأولى مع السعودية وأوروجواى وروسيا، حيث لم يحقق الفراعنة فى هذه النسخة أى فوز فى دور المجموعات.

وشهدت مشاركات المنتخبات العربية بكأس العالم على مدار التاريخ محاولات على استحياء لتحقيق إنجازات، إلى أن جاءت المغرب، ووصلت إلى القمة، لتكتب تاريخاً جديداً للعرب فى المونديال، فى المشاركة السادسة لـ«أسود الأطلس»، وذلك بعد ظهوره فى نسخ أعوام «1970، 1986، 1994، 1998، 2018»، حيث كانت أفضل إنجازاته خلال نسخة المكسيك عام 1986، بعد تأهله لدور الـ16 قبل أن يودع على يد ألمانيا الغربية بالخسارة بهدفٍ نظيف. منتخب تونس أيضاً شارك للمرة السادسة فى كأس العالم، حيث لم ينجح فى كل المشاركات فى تخطى دور المجموعات، والأمر نفسه بالنسبة للمنتخب السعودى الذى سجل مشاركته فى كأس العالم 6 مرات أيضاً، خلال أعوام «1994، 1998، 2002، 2006، 2018»، وكان من أفضل الإنجازات التى حققها الأخضر خلال نسخة أمريكا 1994، بالتأهل إلى دور الـ16، قبل أن يسقط أمام السويد بثلاثية نظيفة.

منتخب الجزائر، الذى غاب عن النسخة الحالية، شارك فى بطولة كأس العالم أربع مرات فقط، حيث كانت المرة الأولى له فى مونديال إسبانيا 1982، وكانت آخر مشاركة فى نسخة البرازيل 2014.

وأخيراً سجلت بعض المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم مرة واحدة، حيث شارك منتخب الكويت فى نسخة إسبانيا 1982 ولم يتخطَ دور المجموعات، بينما منتخب العراق شارك فى نسخة المكسيك 1986 ولم يتخطَ دور المجموعات أيضاً، وهو الأمر نفسه لمنتخب الإمارات الذى شارك فى نسخة إيطاليا 1990 ولم يتجاوز دور المجموعات، والأمر نفسه للمنتخب القطرى الذى سجل ظهوره لمرة وحيدة خلال النسخة الحالية المقامة على أرضه، حيث خسر مبارياته الثلاث أمام الأكوادور والسنغال وهولندا.