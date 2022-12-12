«معلومات الوزراء» يرصد نجاحات الرعاية الطبية والتأمين الصحي في مصر (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديدا بعنوان «نجاحات مستمرة للرعاية الطبية والتأمين الصحي في مصر»، في إطار احتفال العالم باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يوافق 12 من ديسمبر كل عام.

وسلّط الإنفوجرافيك الضوء على التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في 2019، وامتدادها في 2021 للأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وصولًا إلى أسوان في 2022.

جهود تطوير المنظومة الصحية في مصر

ورصد الإنفوجرافيك أبرز جهود المنظومة في الآونة الأخيرة، وكان منها «إنشاء أول مستشفى أخضر متنقل لمؤتمر المناخ COP27، الأول من نوعه في مصر للتأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية»، وإطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، وتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة (LIS) بـ140 منشأة صحية تابعة للهيئة، وكذلك تطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS) بـ35 منشأة صحية تابعة للهيئة.

كما تناول الإنفوجرافيك أبرز إنجازات منظومة التأمين الصحي في مصر، ومنها «إجراء أكثر من 256 ألف عملية وجراحة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية»، ووصول نسبة الاستجابة الفورية لحل شكاوى منتفعي التأمين الصحي الشامل لأكثر من 97%.