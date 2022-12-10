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«معلومات الوزراء»: القاهرة ضمن المدن الأضخم إفريقيًّا بحلول 2025

كتب:

محمد مجدي
09:38 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد بعنوان «القاهرة ضمن المدن الأضخم إفريقيًّا بحلول 2025» يسلط فيه الضوء على أن القارة الإفريقية تشهد نموًا ملحوظًا في عدد سكان الحضر.

توقعات بزيادة المدن الضخمة

ومن المتوقع أن يزيد عدد المدن الضخمة في القارة لتصبح القاهرة واحدة منهم، وبالتالي يؤكّد الباحثين على أهمية الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية الضرورية في عمليات البناء الكبيرة التي تشهدها القارة لضمان نمو مستدام، و صحي، وغير ضار بالبيئة.

البناء الأخضر

وتعتبر مصر من أولى الدول الإفريقي اهتمامًا بتلك المعايير؛ إذ أنَّها أقرّت بعض الإجراءات الاختيارية فيما يخص البناء الأخضر في تقرير المساهمات الوطنية في الانبعاثات في 2022، منها:

1- تحفيز استخدام الطاقة الجديدة في المنازل الجديدة والتي يجري بناؤها (ألواح طاقة شمسية، سخانات مياه شمسية، وغيرها).

2- توسيع العمل بفرض معايير الاستخدام الكفء للطاقة في الأجهزة المنزلية.

3- 16960 وحدة من المستهدف أن تطبق معايير الأبنية الخضراء بحلول 2030.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.