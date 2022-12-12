ورشة عمل حول تاريخ متحف الأقصر للفن المصري القديم.. «فيديو»

قال الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم، إنّ مصر تحتفل بالعيد السابع والأربعين لافتتاح المعهد، لافتا إلى استمرار معرض المتحف الذي جرى تدشينه بالتعاون مع البعثة الإسبانية: «بدأنا في إطلاق مجموعة من ورش العمل مثل تعليم الطلاب كيفية الرسم على الزجاج وإعداد المعارض الخاصة بالصور مثل معرض خاص بصور الملك توت عنخ آمون، ومعرض خاص بلوحات الملك توت عنخ آمون، ومعرض مؤقت لمجموعة من القطع المقلدة من إبداع طلاب الأقصر عن الملك توت عنخ آمون».

3500 قطعة أثرية معروضة

وأضاف مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم خلال تصريحات عبر تطبيق زووم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «ننظم اليوم ورشة عمل عن تاريخ متحف الأقصر للفن المصري القديم منذ بدايته عام 1975 ومسيرة المتحف، ووصلنا إلى ما يقارب من 3500 قطعة أثرية معروضة و3500 قطعة أثرية جرى تخزينها، ونسعى إلى اقتناء أكبر عدد من القطع الأثرية».

جولات في المتحف

وأضاف مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم: «سنبدأ الاحتفالية بالترحيب بالضيوف واصطحابهم خلال جولات في المتحف، بالإضافة إلى كلمة مدير البعثة الإسبانية العاملة في البر الغربي وهو شريك الاحتفال معنا اليوم، وسنعرض الآثار التي اكتشفتها في مصر، ونقوم بتنظيم ورشة عمل للمشاركين في البعثة الإسبانية».