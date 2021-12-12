افتتاح معرض «كنوز الوزير أمنحتب حوي» في متحف الأقصر

احتفل متحف الأقصر للفن المصري مساء اليوم، بمرور 47 عامًا على إنشائه، حيث نظم معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «كنوز الوزير أمنحتب حوي»، بالتعاون مع البعثة الإسبانية، وهو المعرض المقرر استمراره لمدة عام كامل داخل المتحف، لزيارته من قبل السياح المصريين والأجانب في مواعيد الزيارة الرسمية داخل المعرض، ويقع المتحف في واجهة كورنيش النيل بالمحافظة السياحية.

المعرض يضم 155 قطعة

من جانبه، أوضح الدكتور علاء المنشاوي مدير عام متحف الأقصر للفن المصري، يضم المعرض عدد 155 قطعة أثرية ضمن اكتشافات البعثة الإسبانية التي تعمل مقبرة الوزير أمنحتب حوي من الأسرة الثامنة عشرة، ومن أهم هذه المكتشفات لوحة من الحجر الجيري، وكذلك قطعة من الحجر الجيري«أوستراكا» تُستعمل في الرسم اليدوي.

وألقى الحفل الضوء على الفن المصري القديم الذي يخص بمدينة طيبة على مر العصور، وتحديدًا بداية من عصور ما قبل التاريخ، ثم الدولة القديمة، حتى الوسطى، ثم الحديثة أو العصر الذهبي، فضلا عن العصرين اليوناني والروماني، والفن القبطي، وحتى العصر الإسلامي.

حضر حفل افتتاح المعرض رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، والبروفيسور فرنسيسكو مارتن فالنتين، والبروفيسورة تيريزا بيدمان، فضلا عن الدكتور علاء حسن المنشاوي وعدد من قيادات الهيئة.

متحف الأقصر.. أجمل المتاحف الإقليمية في مصر

ومتحف الأقصر يُعد ضمن أجمل المتاحف الإقليمية في مصر، ومكانه تحديدًا على الضفة الشرقية لنهر النيل أمام كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر، جرى إنشاؤه لإعادة إحياء الفن بمدينة طيبة القديمة، المعرض كذلك يضم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية معروضة بداخله، فضلا عن أكثر من 3 آلاف قطعة محفوظة داخل المخازن المتحفية الخاصة بالمعبد، كما يتكون متحف الأقصر من عدد 5 قاعات للعرض وهي «القاعة الأولى، قاعة سوبك، قاعة الخبيئة، قاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني».

تم افتتاح متاحف الأقصر للزيارة رسميًا في 12 ديسمبر عام 1975م، وأضيفت له صالة جديدة في عام 1984م، وفي عام 1991 تم افتتاح قاعة الخبيئة، وتُعتبر قاعة الخبيئة إحدى أهم قاعات المتحف، حيث تضم أحدث ما تم العثور عليه في معبد الأقصر في عام 1989م، ثم عقب ذلك تم افتتاح قاعة مجد طيبة في عام 2004م.