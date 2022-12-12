ضبط 15 طن أرز أبيض في مضرب دون ترخيص بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز الأبيض، قبل تهريبها للبيع في السوق السوداء بمركز سيدي سالم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 15 طنا و50 كيلو أرز أبيض

وتمكنت حملة التموين، بإشراف المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين، من ضبط مالك مضرب بدون ترخيص، في مركز سيدى سالم، وبحوزته 15 طنا و50 كيلو أرز أبيض، تم تجميعه ومنعه من التداول بغرض الاحتكار للبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

موسم توريد الأرز بدأ في شهر سبتمبر الماضي

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تجهيز 21 موقعًا بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال محصول الأرز الجديد لهذا العام.

وبلغت المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام في كفر الشيخ 244 ألف فدان، والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، وذلك في ظل متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.