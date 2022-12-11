«شباب كفر الشيخ» تناقش خطة تنفيذ برامج التعليم المدني: 18 ورشة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعاً مع منسقي البرلمان والتعليم المدني بالإدارات الفرعية، وذلك بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

تنفيذ 18 ورشة تدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسف

وتناول الاجتماع خطة التعليم المدني خلال الفترة المقبلة، وتتضمن تنفيذ 18 ورشة تدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسف بمراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، علي أن يكون بنسبة 30% على الأقل من المشاركين من غير المصريين من الجنسيات المختلفة، وأن تكون الفئة المستهدفة من 12 إلى 18 عاما، ومن 18 إلى 35 عاما، وأن يكون عضواً بمركز شباب أو ناد أو أي هيئة رياضية، ويستثني من ذلك غير المصريين.

البرنامج يهدف إلي ترسيخ قيم المشاركة والتطوع

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الهدف من برنامج التعليم المدني هو ترسيخ قيم المشاركة والتطوع، وتنمية روح المبادرة لدي النشء والشباب، وإكسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية روح المواطنة، وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية، وكذلك تعزيز روح التسامح والتعامل مع التنوع والاختلاف، واحترام الحريات العامة.