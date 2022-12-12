القس أندريه زكي لعضو برلمان لبنان الإنجيلي: نصلي لاستقرار بلدكم العزيز

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الإثنين، الدكتور القس إدكار طرابلسي، عضو البرلمان اللبناني الإنجيلي، ومقرر لجنة التربية النيابية.

أندريه زكي: نصلي من أجل استقرار لبنان

رحب رئيس الإنجيلية بالدكتور القس إدكار طرابلسي، معبرًا عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقة القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني، كما عرض نشاط الطائفة الإنجيلية في مصر، من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس في جميع أنحاء الجمهورية، وأبرز أنشطة الهيئة الإنجيلية، ومشاركاتها في جميع المبادرات الرئاسية، قائلا: «نصلي من أجل استقرار لبنان العزيز، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبناني».

طرابلسي: تربطني علاقة محبة تاريخية بالكنيسة الإنجيلية في مصر

أشاد طرابلسي، بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية، واعتزازه بدورهما الوطني في خدمة المجتمع المصري، قائلا: «تربطني علاقة محبة تاريخية مع الكنيسة الإنجيلية في مصر، كما أؤمن بالدولة الوطنية، ومصر تقدم نموذجًا، قيادة وشعبًا، وما يميز الشعب المصري هو التلاحم الوطني الحقيقي المتأصل في وجدان الجميع؛ والحياة الدينية في مصر مستقرة».