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القس أندريه زكي يشارك في احتفال الشكر السنوي بكنيسة سوهاج الإنجيلية

كتب:

مصطفى رحومة
10:09 ص | الإثنين 09 مايو 2022
القس أندريه زكي يشارك في احتفال الشكر السنوي بكنيسة سوهاج الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأحد، في احتفال الشكر السنوي بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي.

كما شارك في الاحتفال القس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والمهندس ناصف صبحي، وأعضاء مجلس إدارة الكنيسة، وشعب كنيسة سوهاج.

رئيس الكنيسة الإنجيلية: نرى حولنا تحديات كثيرة لم نتوقعها

وقال رئيس الإنجيلية: «نرى حولنا تحديات كثيرة لم نتوقعها، صراعات وحروب تؤثر علينا، وشرور وكراهية أعداء الإنسانية تطل علينا وتحصد أرواح أولادنا وشبابنا الأبطال من قواتنا المسلحة، ولكن يظل رجاؤنا وإيماننا وقرارنا هو الاختيار، اختيار الحياة».

وأضاف : «علينا يا أحبائي أن نتذكر بأن التوبة الصادقة هي اختيار، وأسلوب حياة، والالتزام بمسيرة الله، وأما الخطية، فهي محاولاتنا الدائمة للاستقلال عن الله. نصلي من أجل توبة صادقة، ومن أجل بلادنا وسلام العالم».

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