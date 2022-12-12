ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وفرد خرطوش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر شقي، بحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، وسلاح ناري فرد خرطوش، وذلك أثناء قيامه للترويج للمواد المخدرة بإحدى قرى المركز.

تفاصيل ضبط المتهم

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد برصد وحدة مباحث مركز شرطة دسوق عقب رصد عناصر الشرطة السريين لعاطل بالترويج للمواد المخدرة بمركز دسوق.

وعقب تأكيد المعلومات من خلال التحريات الأولية التي أجراها الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، تم تأكيد المعلومات الواردة، ليجري استهداف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، حيث تبين أن المتهم يدعى «م.ج.ف»، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وسبق اتهامه في 14 سابقة، من بينها «مخدرات، سلاح، سرقة، مشاجرة»، ومسجل خطر شقي سرقة بالإكراه.

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته علي سلاح ناري «فرد خرطوش»، و3 طلقات تُستخدم لذات السلاح، وكمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه المتهم للترويج للمواد المخدرة.

وحُرر للمتهم محضر برقم 19925 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، فيما جرى العرض علي جهات التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.