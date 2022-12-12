لليوم الثاني.. استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالوادي الجديد

تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الوادي الجديد، فعاليتها لليوم الثاني، بعدد من شخصيات كرتون ديزني «بوه»، كنوع من أنواع ترغيب الأطفال في التطعيم وخلق أجواء من البهجة لدى الأطفال.

وسيطرت حالة من البهجة والسعادة وسط الأطفال وبدأوا في الرقص على أنغام أغاني الكرتون ديزني، والتي أضفت البهجة والسرور على قلوب الأطفال أثناء تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

الحملة تستهدف الأطفال حتى 5 سنوات

كما تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، سير أعمال الحملة بمقر المركز الطبي بحي الزهور، والتي بدأت بالأمس وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأمنية مسعود مدير وحدة السكان بالمحافظة.

نسب تلقّي الأطفال المُستهدفة بالحملة للتطعيم

وقالت نائب محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، إنها اطمأنت على نسب تلقّي الأطفال المُستهدفة بالحملة للتطعيم من خلال فرق التطعيم المتحركة والثابتة، كما كان هناك أجواء تنظيمة مختلفة وجديدة هذا العام، حيث تم تنظيم عرض مسرح العرائس الذي نظمته وحدة السكان بالمحافظة لتوعية الأطفال بضرورة تلقّي التطعيم حفاظًا على صحتهم، مُشيدةً بالجهد المبذول ومُوجهةً بتقديم كافة التيسيرات للتوسع في الأنشطة التوعوية خاصةً في القرى والمناطق النائية، وتبسيط المحتوى المُقدّم للأطفال، ووعدت بتكريم القائمين على العمل في نهاية الحملة.

وعلى هامش الزيارة، اطمأنت نائب المحافظ، على عمل المركز في الجرعات التنشيطية للقاح كورونا، مُشددةً على ضرورة تلقي جميع العاملين بالمصالح الحكومية والمواطنين للقاح حفاظًا على الصحة العامة، كما وجّهت بتوفير شاشات حديثة لأغراض التدريب بالمركز.