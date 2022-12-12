«الأمن» يكشف المتهم بقتل أسرة في كفر الشيخ.. الابن انتقم لرفضهم مساعدته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من كشف لغز العثور على ثلاثة أشخاص مذبوحين داخل مسكنهم بقرية الشُقة، التابعة لمركز قلين، والتي عُرفت إعلاميًا بـ«مذبحة كفر الشيخ»، حيث تبين أن وراء هذه الواقعة المؤسفة نجل الضحية الأولى والثانية وشقيق الثالثة، بعد أن جرى تشكيل فريق بحث مكبر من قبل الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل هذه الواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت في 13 نوفمبر من العام الحالي، عندما اكتشف أهالي قرية الشُقة، تغيب الأسرة وانبعاث روائح من المنزل، وعند الدخول للمنزل تبين وجود جثامين ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، عبارة عن أب وأم مسنين ونجلهم المدرس المُقيم معهم بذات المنزل، وهم في حالة تعفن نتيجة مقتلهم منذ عدة أيام.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين بلاغًا من المدعو سعد أحمد الصاوي، 56 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية الشُقة، التابعة لمركز قلين، باكتشافه وفاة، شقيقته، وزوجها، ونجلهما، وبهم آثار ذبح بالرقبة، حيث عُثر على «ج.م.م.ع»، 80 عامًا، فلاح، جثة هامدة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وزوجته «أ.س.ا»، 75 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، ونجلهما «م.ج.م.م.ع»، 45 عامًا، مدرس، جثة هامدة، وبها آثار طعنة بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه، والجثث الثلاثة في بداية حالة تعفن.

سبب ارتكاب الجريمة

وبتكثيف الأجهزة الأمنية للبحث تبين أن وراء هذه الواقعة نجل الضحية الأولى والثانية وشقيق الثالث، وذلك لرغبته في الزواج وامتناع والديه وشقيقه عن مساعدته ماليًا من أجل الزواج، وأثناء قيامه بالتحدث مع شقيقه ووالدته حدثت بينهم مشادة تطورت إلى قيامه بالحصول على سكين وذبح شقيقه ثم قتل والدته المسنة والذهاب للشقة الثانية في ذات المنزل وقتل والده ثم الفرار إلى محافظة الإسكندرية، لتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.