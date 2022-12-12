تعرف على تشكيل اللجنة الفنية بقانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة (ه) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

وتنص المادة (ه) و تنص على «تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية والالتزام بالحماية المدنية للتصالح».

مجلس النواب

وتحدد اللائحة التنفيذية اذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.