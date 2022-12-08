قانون التصالح وتيسيرات للمواطنين في عدد «الإذاعة والتليفزيون» الجديد

صدر العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون برئاسة الكاتب الصحفي خالد حنفي، وتضمن عددا من الموضوعات السياسية والاقتصادية والفنية فضلا عن ملحق ماسبيرو الرياضي داخل العدد، كما تصدرت صورة الممثل شريف منير غلاف العدد.

عناوين مجلة الإذاعة والتليفزيون

وتناول العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون عددا من الموضوعات والتي جاءت عناوينها على غلاف المجلة كالتالي:

- توجيهات رئاسية للسيطرة على الأسعار وعقوبات مغلظة تنتظر المتلاعبين بالأسواق.

- مجلس الشيوخ: قانون التصالح الجديد خال من الثغرات ويقدم تيسيرات كثيرة للمواطنين.

- شريف منير: أتمنى عودة أمجاد المسرح المصري.

ملحق ماسبيرو الرياضي

كما تم التنويه بملحق ماسبيرو الرياضي داخل العدد والذي تناول موضوعات عن المونديال وكأس العالم 2022 المقام في قطر، فضلا عن المتابعات المحلية للدوري المصري.